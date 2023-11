Mika Häkkinen: Due piloti possono battere Verstappen

Mika Häkkinen ha avuto una splendida carriera nei GP: 161 partecipazioni al campionato del mondo, 20 vittorie, campione del mondo nel 1998 e 1999 con la McLaren-Mercedes. Oggi, il 55enne finlandese lavora come ambasciatore del marchio per Unibet, Formula 1 e Johnnie Walker, tra gli altri.

Prima del weekend sprint di San Paolo, Häkkinen ha detto quanto segue su Max Verstappen e la sua fantastica stagione di GP con 16 vittorie (su 19 gare del campionato mondiale): "Vedo solo due piloti che hanno la statura per impedire a Verstappen di vincere: Lewis Hamilton e Lando Norris".

In quel momento, però, Häkkinen non sapeva ancora che Hamilton sarebbe arrivato solo quinto nella turbolenta sessione di qualifiche del GP di San Paolo e Norris solo settimo. Una posizione di partenza difficile per la gara del campionato del mondo.

Häkkinen spiega così la sua scelta: "Per me, Max è il favorito per la vittoria numero 17 di questa stagione, ma Lewis e Lando sono in forma smagliante, quindi penso che siano i più probabili a dare filo da torcere a Verstappen".

"Hamilton e Norris hanno disputato un GP del Messico favoloso, si può davvero sentire il fuoco quando li si guarda. Devono portare questo slancio in Brasile".



"È incredibile che Max sia riuscito a vincere così tante gare in questa stagione. 16 gare del campionato del mondo, tante quante ne ho vinte io in tutta la stagione! E non sembra avere importanza la posizione in griglia da cui parte per la gara. L'auto è una straordinaria macchina a tutto tondo, in grado di vincere su quasi tutte le piste. E Max ha la capacità di tirare fuori il meglio da questa macchina da corsa".





Qualifiche GP, Brasile

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min.

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, nessun tempo

11° Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15° Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11.035

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275