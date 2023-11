Mika Häkkinen: Dois pilotos podem bater Verstappen

Mika Häkkinen teve uma carreira esplêndida na Fórmula 1: 161 participações no campeonato do mundo, 20 vitórias, campeão do mundo em 1998 e 1999 com a McLaren-Mercedes. Atualmente, o finlandês de 55 anos trabalha como embaixador da marca Unibet, da Fórmula 1 e da Johnnie Walker, entre outras.

Antes do fim de semana de sprint em São Paulo, Häkkinen disse o seguinte sobre Max Verstappen e a sua fantástica temporada de GP com 16 vitórias (em 19 corridas do campeonato do mundo): "Só vejo dois pilotos que têm a estatura para impedir Verstappen de ganhar - Lewis Hamilton e Lando Norris."

Naquela altura, porém, Häkkinen ainda não sabia que Hamilton terminaria apenas em quinto lugar na turbulenta sessão de qualificação para o GP de São Paulo e Norris apenas em sétimo. Uma posição de partida difícil para a corrida do campeonato do mundo.

Häkkinen explica a sua escolha da seguinte forma: "Para mim, o Max é o favorito à vitória número 17 desta época, mas o Lewis e o Lando estão em grande forma, por isso penso que são os mais prováveis de dar uma corrida ao Verstappen."

"Hamilton e Norris tiveram um GP do México fabuloso, dá para sentir o fogo quando os vemos. Eles precisam levar esse impulso para o Brasil."



"É incrível que Max tenha conseguido vencer tantas corridas nesta temporada. 16 corridas do campeonato do mundo, são tantas como quando eu estava a correr, a época inteira! E não parece importar a posição na grelha em que ele começa a corrida. O carro é um ótimo polivalente, capaz de vencer em quase todas as pistas. E o Max tem o dom de tirar o melhor partido deste carro de corrida".





Qualificação GP, Brasil

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.727 min

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.021

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11.344

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11.387

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11.469

06 George Russell (GB), Mercedes, 1:11.590

07 Lando Norris (GB), McLaren, 1:11.987

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.989

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12.321

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, sem tempo

11º Nico Hülkenberg (GER), Haas, 1:10.547

12º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10.562

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10.567

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10.723

15º Alex Albon (T), Williams, 1:10.840

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10.837

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10.843

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10.955

19º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:11.035

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11.275