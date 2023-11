Shootout au Brésil : un concentré d'action en live-ticker

Les qualifications du GP de São Paulo ont été très disputées. La deuxième course contre la montre à Interlagos est maintenant prévue avec le sprint shootout. Pour savoir si Max Verstappen triomphera à nouveau, il est possible de suivre l'événement en direct dans le téléscripteur.

Retard, intempéries et pénalités - les qualifications du Grand Prix du Brésil ont donné lieu à de nombreuses discussions vendredi soir. Les stars du GP doivent maintenant se lancer dans une nouvelle chasse au temps : Le shootout montrera si Max Verstappen peut également obtenir la meilleure position de départ pour le sprint. Le triple champion de l'équipe Red Bull Racing a tout fait correctement la veille et est entré en piste suffisamment tôt pour réaliser un tour relativement bon. A ses côtés, l'as de Ferrari Charles Leclerc s'élancera de la première ligne dimanche.

Lorsque les derniers participants à la Q3 sont entrés en piste, le ciel s'est déjà assombri, les températures ont chuté et le vent s'est intensifié. Cela a empêché la star de Ferrari Carlos Sainz de réaliser un bon tour. L'Espagnol a réalisé le huitième tour le plus rapide, mais avance d'une position sur la grille de départ du GP, car George Russell a été pénalisé d'une place sur la grille.

La star de Mercedes s'est faufilée à la sortie des stands et a gêné certains de ses adversaires en ne se plaçant pas complètement à gauche comme il le devait. Les pilotes Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly ont subi le même sort et partiront dimanche des positions 14 et 15.

Pour savoir si les perdants de la première séance de qualification pourront se racheter lors du shootout et se mettre en bonne position pour la mini-course de 24 tours, suivez le live-ticker ici.