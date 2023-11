Sparatoria in Brasile: azione a volontà nel live ticker

Le qualifiche del GP di San Paolo sono state difficili. Ora è il momento dello sprint shootout, il secondo inseguimento a Interlagos. Il trionfo di Max Verstappen potrà essere seguito in diretta qui nel ticker.

Ritardi, temporali e penalità: le qualifiche del Gran Premio del Brasile hanno offerto molti spunti di discussione venerdì sera. Ora le stelle del GP devono sfidarsi di nuovo nella caccia al tempo: Lo shootout mostrerà se Max Verstappen riuscirà ad assicurarsi la migliore posizione di partenza per lo sprint. Il tre volte campione del Red Bull Racing Team ha fatto tutto bene il giorno prima ed è sceso in pista abbastanza presto per fare un giro relativamente buono. Accanto a lui, l'asso della Ferrari Charles Leclerc partirà dalla prima fila domenica.

Quando gli ultimi partecipanti alla Q3 sono scesi in pista, il cielo si è oscurato, le temperature stavano precipitando e il vento stava diventando più forte. Questo ha impedito alla stella della Ferrari Carlos Sainz di fare un buon giro. Lo spagnolo ha fatto registrare l'ottavo giro più veloce, ma è salito di una posizione sulla griglia di partenza del GP perché George Russell ha ricevuto una penalità in griglia.

La stella della Mercedes viaggiava a velocità ridotta all'uscita della corsia dei box e ha ostacolato diversi avversari perché non si è spostato completamente a sinistra come prescritto. Anche i piloti alpini Esteban Ocon e Pierre Gasly hanno subito la stessa sorte, partendo dalle posizioni 14 e 15 di domenica.

Se gli sconfitti della prima sessione di qualifiche riusciranno a fare ammenda nello shootout e a crearsi una buona posizione di partenza per la mini-gara di 24 giri si potrà seguire qui nel live ticker.