Tiroteio no Brasil: muita ação no live ticker

A classificação para o GP de São Paulo foi difícil. Agora é hora do sprint shootout, a segunda perseguição em Interlagos. Se Max Verstappen triunfa novamente pode ser acompanhado ao vivo aqui no ticker.

Atrasos, trovoadas e penalizações - a qualificação para o Grande Prémio do Brasil deu muito que falar na sexta-feira à noite. Agora, as estrelas do GP têm de competir novamente na perseguição ao tempo: A corrida vai mostrar se Max Verstappen também consegue garantir a melhor posição de partida para o sprint. O tricampeão da Red Bull Racing Team fez tudo certo na véspera e foi para a pista cedo o suficiente para fazer uma volta comparativamente boa. Ao seu lado, o astro da Ferrari Charles Leclerc largará da primeira fila no domingo.

Quando os últimos participantes da Q3 foram para a pista, o céu tinha escurecido, as temperaturas estavam a cair e o vento estava a ficar mais forte. Isto impediu a estrela da Ferrari, Carlos Sainz, de efetuar uma boa volta. O espanhol fez a oitava volta mais rápida, mas subiu uma posição na grelha para o GP porque George Russell recebeu uma penalização na grelha.

A estrela da Mercedes estava a viajar em velocidade reduzida à saída da via das boxes e atrapalhou vários adversários porque não se moveu totalmente para a esquerda, como prescrito. Os pilotos alpinos Esteban Ocon e Pierre Gasly também sofreram o mesmo destino, partindo das posições 14 e 15 no domingo.

Se os derrotados da primeira sessão de qualificação vão conseguir corrigir o erro na corrida e criar uma boa posição de partida para a mini-corrida de 24 voltas, pode ser seguido aqui no live ticker.