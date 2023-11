Lando Norris tras la pole al sprint: "Mala vuelta"

Actuación impecable de Lando Norris en el McLaren: En la corta sesión de clasificación al sprint (sólo 48 minutos), el inglés se hizo con la mejor posición en parrilla para la carrera al sprint del fin de semana del GP de Brasil.

En el traicionero circuito de Interlagos, en São Paulo, el piloto de 23 años aventajó en 61 milésimas de segundo a Max Verstappen. Tras la emocionante quali al sprint, Norris se queda boquiabierto: "Sinceramente, me pareció una mala vuelta y luego me dijeron que había hecho el mejor tiempo. Al principio me quedé sin palabras".

"Ayer estaba muy enfadado. Teníamos velocidad para hacer la pole en el Gran Premio, pero no aprovechamos nuestras oportunidades. Hoy nos ha ido mejor. Y está bien volver a estar delante por fin".

La última vez que ocurrió esto fue en Sochi 2021, cuando Norris logró su primera pole en la Fórmula 1.

¿Qué posibilidades cree Norris que tiene en el sprint? "Es difícil de decir. Nuestro coche es rápido aquí, pero sé que Max será un rival muy duro con Red Bull Racing. No será fácil. Pero si tengo la oportunidad, obviamente quiero ganar por fin mi primera carrera de Fórmula 1".





En la pole para el sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Bakú 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Todos los ganadores al sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Clasificación sprint, Brasil

01 Lando Norris (GB), McLaren, 1:10.622 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.683

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10.857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11.019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11.122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.126

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11.189

11º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11.727

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11.752

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11.872

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12.388

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12.482

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12.497

19º Alex Albon (T), Williams, 1:12.525

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12.615