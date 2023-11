Lando Norris dopo la pole per lo sprint: "Brutto giro".

Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche per la gara sprint di San Paolo. Il 23enne pilota della McLaren partirà quindi dalla pole position nella gara di sabato 4 novembre alle 19:30 (ora europea).

Prestazione impeccabile di Lando Norris sulla McLaren: Nella breve sessione di qualifiche sprint (appena 48 minuti), l'inglese ha conquistato la migliore posizione in griglia per la gara sprint del weekend del GP del Brasile.

Sull'insidioso tracciato di Interlagos a San Paolo, il 23enne ha preceduto Max Verstappen di 61 millesimi di secondo. Dopo l'emozionante qualifica sprint, Norris è sbalordito: "Onestamente, mi è sembrato un brutto giro e poi mi hanno detto che avevo il miglior tempo. All'inizio ero senza parole".

"Ieri ero molto arrabbiato. Avevamo la velocità per fare la pole per il Gran Premio, ma non abbiamo sfruttato le nostre opportunità. Oggi è andata meglio. Ed è bello essere finalmente di nuovo davanti".

L'ultima volta che è stato così è stato a Sochi 2021, quando Norris ha conquistato la sua prima pole in Formula 1.

Quali possibilità ritiene di avere Norris nello sprint? "È difficile da dire. La nostra macchina è veloce qui, ma so che Max sarà un avversario molto duro con la Red Bull Racing. Non sarà facile. Ma se ne avrò la possibilità, ovviamente voglio vincere la mia prima gara di Formula 1".





In pole per la volata

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Tutti i vincitori degli sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Qualifiche sprint, Brasile

01 Lando Norris (GB), McLaren, 1:10.622 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.683

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10.857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11.019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11.122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.126

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11.189

11° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11.727

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11.752

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11.872

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12.388

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12.482

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12.497

19° Alex Albon (T), Williams, 1:12.525

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12.615