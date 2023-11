Lando Norris após a pole para o sprint: "Má volta"

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

Desempenho impecável de Lando Norris na McLaren: Na curta sessão de qualificação ao sprint (apenas 48 minutos), o inglês conquistou a melhor posição na grelha de partida para a corrida ao sprint do fim de semana do GP do Brasil.

Na traiçoeira pista de Interlagos, em São Paulo, o jovem de 23 anos ficou 61 milésimos de segundo à frente de Max Verstappen. Depois da emocionante qualificação ao sprint, Norris está estupefacto: "Sinceramente, parecia uma má volta e depois disseram-me que tinha feito o melhor tempo. Fiquei sem palavras no início".

"Ontem fiquei muito zangado. Tínhamos velocidade para fazer a pole para o Grande Prémio, mas não aproveitámos ao máximo as nossas oportunidades. Hoje as coisas correram melhor. E é bom estar finalmente na frente novamente."

A última vez que isso aconteceu foi em Sochi 2021, quando Norris conquistou sua primeira pole na Fórmula 1.

Que hipóteses considera Norris que tem no sprint? "É difícil dizer. O nosso carro é rápido aqui, mas sei que o Max vai ser um adversário muito duro com a Red Bull Racing. Não vai ser fácil. Mas se tiver a oportunidade, é óbvio que quero finalmente ganhar a minha primeira corrida de Fórmula 1."





Na pole para o sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Todos os vencedores de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing





Qualificação Sprint, Brasil

01 Lando Norris (GB), McLaren, 1:10.622 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.683

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:10.857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11.019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11.122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.126

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11.189

11º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11.727

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11.752

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11.872

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12.388

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12.482

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12.497

19º Alex Albon (T), Williams, 1:12.525

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:12.615