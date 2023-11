Fernando Alonso: "En el lugar equivocado en el momento equivocado"

Desde luego, no era así como Fernando Alonso se había imaginado la carrera al sprint. El día anterior, el bicampeón del equipo Aston Martin pudo brillar con la cuarta vuelta más rápida. Y fue el undécimo más rápido en la Q1 de la tanda. Sin embargo, el 32 veces ganador de un GP no pudo tomar parte en la Q2. Un accidente con Esteban Ocon impidió que siguiera buscando tiempo.

Las imágenes de televisión del desagradable encuentro entre el español y el francés revelaron que Alonso circulaba a galope en la salida de la tercera curva cuando Ocon se acercó a gran velocidad. Ocon luchó con el sobreviraje y alcanzó al Aston Martin en la rueda delantera izquierda. El piloto transalpino se quejó por radio de Alonso, que a su vez se lo comunicó por radio: "Supongo que hubo muchos daños. Creo que chocó contra mi coche".

El veterano Martin Brundle, comentarista de Sky Sports F1, hizo una valoración similar de la escena. El británico comentó: "Ocon tenía mucho sobreviraje aquí. El accidente ocurrió porque Ocon tuvo que coger su coche".

"Desafortunadamente no pude continuar, es una pena que nuestros dos coches estén fuera. Creo que ambos coches quedaron muy dañados en el accidente. Obviamente no queríamos que fuera así. Aún no he visto la repetición de las imágenes, pero alguien me dijo que perdió un poco el control de su coche. Fue una de esas situaciones en las que estás en el lugar equivocado en el momento equivocado", explicó Alonso poco después.

El veterano de la Fórmula 1 no está preocupado por su participación en el sprint: "No, debería estar bien", explicó en respuesta a la pregunta. Confía en poder avanzar en el sprint: "Espero poder hacerlo, porque tuvimos un gran ritmo el viernes. Todavía hay algunos signos de interrogación, pero definitivamente me siento mejor que en México o Austin. Por eso espero hacer una buena carrera".

Clasificación sprint, Brasil

01 Lando Norris (GB), McLaren, 1:10.622 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.683

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10.857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11.019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11.122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.126

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11.189

11º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11.727

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11.752

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11.872

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sin tiempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12.388

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12.482

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12.497

19º Alex Albon (T), Williams, 1:12.525

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12.615