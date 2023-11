Fernando Alonso : "Au mauvais endroit au mauvais moment".

Ce n'est certainement pas ainsi que Fernando Alonso avait imaginé la course contre la montre pour le sprint. La veille, le double champion de l'équipe Aston Martin s'était illustré en signant le quatrième meilleur tour. Et lors de la Q1 du shootout, il était le onzième plus rapide. Mais l'homme aux 32 victoires en GP n'a pas pu participer à la Q2. En effet, un crash avec Esteban Ocon a empêché toute autre course contre la montre.

Les images télévisées de cette rencontre désagréable entre l'Espagnol et le Français ont révélé qu'Alonso était en train de se faufiler au début du troisième virage, alors qu'Ocon s'approchait à grande vitesse. Ocon a lutté contre le survirage et a heurté la roue avant gauche de l'Aston Martin. Le pilote Alpine s'est plaint à la radio d'Alonso, qui lui a répondu par radio : ""Je suppose qu'il y a eu beaucoup de casse. Il m'est rentré dans la voiture, je crois".

Martin Brundle, expert de "Sky Sports F1" et vétéran des GP, a fait une évaluation similaire de la scène. Le Britannique a commenté : "Ocon a fait un gros excès de vitesse. L'accident s'est produit parce qu'Ocon a dû intercepter sa voiture".

"Malheureusement, je n'ai pas pu continuer, c'est dommage que nos deux voitures soient sorties. Je pense que les deux voitures ont été fortement endommagées dans l'accident. Nous ne voulions évidemment pas que cela se passe ainsi. Je n'ai pas encore vu la rediffusion des images, mais quelqu'un m'a dit qu'il avait un peu perdu le contrôle de sa voiture. C'était une de ces situations où l'on se trouve au mauvais endroit au mauvais moment", a expliqué Alonso peu après.

Le routinier de la Formule 1 ne s'inquiète pas pour sa participation au sprint : "Non, ça devrait aller", a-t-il expliqué en réponse à une question à ce sujet. Il est confiant quant à sa capacité à progresser dans le sprint : "J'espère que je peux le faire, car nous avions un bon rythme vendredi. Il y a encore quelques points d'interrogation, mais je me sens mieux qu'au Mexique ou à Austin. J'espère donc faire une bonne course".

Qualification sprint, Brésil

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,622 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,683

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11,019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11,122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,126

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,189

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,727

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,752

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11,872

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,388

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,482

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12,497

19. Alex Albon (T), Williams, 1:12,525

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,615