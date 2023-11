Fernando Alonso: "Nel posto sbagliato al momento sbagliato".

Fernando Alonso ha raggiunto la Q2 nella gara di sprint per il Brasile. Tuttavia, un incidente con Esteban Ocon gli ha impedito di continuare. Tuttavia, non è preoccupato di partecipare alla volata.

Non era certo così che Fernando Alonso aveva immaginato la gara sprint. Il giorno prima, il due volte campione del team Aston Martin era stato in grado di brillare con il quarto giro più veloce. Ed è stato l'undicesimo più veloce nella Q1 dello shootout. Tuttavia, il 32 volte vincitore del GP non ha potuto prendere parte alla Q2. Un incidente con Esteban Ocon ha impedito un'ulteriore rincorsa al tempo.

Le riprese televisive dello spiacevole incontro tra lo spagnolo e il francese hanno rivelato che Alonso stava viaggiando a velocità ridotta all'inizio della terza curva quando Ocon si è avvicinato ad alta velocità. Ocon ha lottato con il sovrasterzo e ha preso la Aston Martin sulla ruota anteriore sinistra. Il pilota alpino si è lamentato via radio di Alonso, che a sua volta ha risposto via radio: "Credo che ci siano stati molti danni. Credo che abbia colpito la mia auto".

L'opinionista di Sky Sports F1 e veterano del GP Martin Brundle ha dato una valutazione simile della scena. Il britannico ha commentato: "Ocon aveva molto sovrasterzo qui. L'incidente è avvenuto perché Ocon ha dovuto prendere la macchina".

"Purtroppo non ho potuto continuare, è un peccato che entrambe le nostre auto siano fuori. Credo che entrambe le vetture siano state gravemente danneggiate nell'incidente. Ovviamente non volevamo che andasse così. Non ho ancora visto il replay del filmato, ma qualcuno mi ha detto che ha perso un po' il controllo della sua auto. È stata una di quelle situazioni in cui ci si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato", ha spiegato Alonso poco dopo.

Il veterano della Formula 1 non è preoccupato per la sua partecipazione allo sprint: "No, dovrebbe andare bene", ha spiegato in risposta alla domanda. È fiducioso di poter andare avanti nella volata: "Spero di riuscirci, perché venerdì avevamo un ottimo passo. Ci sono ancora alcuni punti interrogativi, ma la sensazione è sicuramente migliore rispetto al Messico o ad Austin. Per questo spero in una buona gara".

Qualifiche Sprint, Brasile

01 Lando Norris (GB), McLaren, 1:10.622 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.683

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10.857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11.019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11.122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.126

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11.189

11° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11.727

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11.752

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11.872

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12.388

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12.482

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12.497

19° Alex Albon (T), Williams, 1:12.525

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12.615