Fernando Alonso: "No sítio errado à hora errada"

Fernando Alonso passou para a Q2 na corrida de sprint do Brasil. No entanto, um acidente com Esteban Ocon impediu-o de continuar. No entanto, ele não está preocupado com a participação no sprint.

Não era certamente assim que Fernando Alonso tinha imaginado a corrida de sprint. No dia anterior, o bicampeão da equipa Aston Martin conseguiu brilhar com a quarta melhor volta. E foi o décimo primeiro mais rápido na Q1 da corrida. No entanto, o 32 vezes vencedor de um GP não pôde participar na Q2. Uma colisão com Esteban Ocon impediu qualquer perseguição de tempo.

As imagens televisivas do desagradável encontro entre o espanhol e o francês revelaram que Alonso estava a andar a passo lento no início da terceira curva quando Ocon se aproximou a alta velocidade. Ocon lutou com a sobreviragem e apanhou o Aston Martin na roda dianteira esquerda. O piloto da Alpine queixou-se pelo rádio de Alonso, que, por sua vez, comunicou pelo rádio: "Acho que houve muitos danos. Ele foi contra o meu carro, acho eu".

Martin Brundle, veterano dos GPs e comentarista da Sky Sports F1, fez uma avaliação semelhante da cena. O britânico comentou: "Ocon tinha muita sobreviragem aqui. O acidente aconteceu porque Ocon teve de apanhar o carro".

"Infelizmente não pude continuar, é uma pena que ambos os nossos carros tenham ficado de fora. Penso que ambos os carros ficaram muito danificados no acidente. É óbvio que não queríamos que as coisas corressem assim. Ainda não vi a repetição das imagens, mas alguém me disse que ele perdeu um pouco o controlo do carro. Foi uma daquelas situações em que você estava no lugar errado na hora errada", explicou Alonso logo depois.

O veterano da Fórmula 1 não está preocupado com a sua participação no sprint: "Não, deve correr tudo bem", explicou em resposta à pergunta. Ele está confiante de que pode avançar no sprint: "Espero que sim, porque tivemos um grande ritmo na sexta-feira. Ainda há alguns pontos de interrogação, mas sinto-me definitivamente melhor do que no México ou em Austin. É por isso que estou à espera de uma boa corrida."

Qualificação Sprint, Brasil

01 Lando Norris (GB), McLaren, 1:10.622 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.683

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:10.857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11.019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11.122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.126

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11.189

11º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11.727

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11.752

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11.872

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12.388

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12.482

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12.497

19º Alex Albon (T), Williams, 1:12.525

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:12.615