Max Verstappen 2e des qualifications du sprint : "Trop d'erreurs".

Le triple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a manqué de très peu sa septième pole du sprint : Sur l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos (São Paulo), il lui a manqué un minuscule 61 millièmes de seconde face au pilote McLaren Lando Norris.

"Comme on pouvait s'y attendre, les écarts étaient très faibles", a déclaré le 51e vainqueur de GP. "Lors du tour décisif, je n'ai pas réussi à faire la différence. J'ai fait une erreur dans le deuxième virage et j'ai aussi failli essuyer l'arrière de la voiture dans le virage 4. Je n'étais tout simplement pas assez rapide, il y avait trop d'erreurs".

"C'est toujours délicat quand tu n'as qu'un seul train de pneus et que tu veux trouver un bon compromis entre sécurité et risque".

Petit coup de théâtre : lorsque Verstappen est entré en piste, il a dépassé plusieurs voitures dans la voie des stands et à la sortie, dont les deux AlphaTauri et la Ferrari de Charles Leclerc.



Verstappen déclare à ce sujet : "Les nouvelles directives de la FIA permettent cela. Si tu ralentis, tu dois te tenir à gauche, à droite ceux qui veulent être un peu plus rapides peuvent doubler. Et c'est ce que je voulais faire. J'ai donc essayé de doubler quelques voitures pour me créer un espace pour un tour rapide".





Qualification sprint, Brésil

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:10,622 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.683

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10,857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11,019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11,122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,126

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11,189

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11,727

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11,752

13. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11,872

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12,388

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,482

18. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12,497

19. Alex Albon (T), Williams, 1:12,525

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12,615





En pole pour le sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Bakou 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Tous les vainqueurs de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Bakou 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing