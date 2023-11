Max Verstappen 2° nelle qualifiche sprint: "Troppi errori"

Il tre volte campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen ha mancato di poco la sua settima pole in volata: All'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos (San Paolo), si è piazzato a soli 61 millesimi di secondo dal pilota della McLaren Lando Norris.

"Come ci si poteva aspettare, i distacchi erano molto ridotti", dice il 51 volte vincitore di un GP. "Non ho azzeccato la prestazione nel giro decisivo. Ho commesso un errore alla seconda curva e alla curva 4 ho quasi distrutto la parte posteriore dell'auto. Non sono stato abbastanza veloce, ci sono stati troppi errori".

"È sempre difficile quando si ha a disposizione un solo treno di gomme e si vuole trovare un buon compromesso tra sicurezza e rischio".

Un po' di emozione: quando Verstappen è sceso in pista, ha superato diverse vetture nella corsia dei box e all'uscita, tra cui i due piloti AlphaTauri e la Ferrari di Charles Leclerc.



Verstappen ha dichiarato: "Le nuove linee guida FIA lo consentono. Se si va piano, bisogna tenersi a sinistra, mentre chi vuole andare un po' più veloce può sorpassare a destra. Ed è quello che volevo. Quindi ho cercato di sorpassare alcune vetture per creare uno spazio per un giro veloce".





Qualifiche Sprint, Brasile

01 Lando Norris (GB), McLaren, 1:10.622 min.

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.683

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:10.857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11.019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11.122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.126

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11.189

11° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11.727

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11.752

13° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11.872

15° Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

16° Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12.388

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12.482

18° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12.497

19° Alex Albon (T), Williams, 1:12.525

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:12.615





In pole per la volata

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Tutti i vincitori degli sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing