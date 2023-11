Max Verstappen 2º na qualificação ao sprint: "Demasiados erros".

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

O tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, por pouco não conquistou sua sétima pole no Sprint: No Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (São Paulo), ele ficou apenas 61 milésimos de segundo atrás do piloto da McLaren, Lando Norris.

"Como era de se esperar, as diferenças foram muito pequenas", diz o 51 vezes vencedor de GPs. "Não tive um bom desempenho na volta decisiva. Cometi um erro na segunda curva e na curva 4 quase apaguei a traseira do carro. Não fui suficientemente rápido, houve demasiados erros."

"É sempre complicado quando se tem apenas um jogo de pneus e se quer encontrar um bom compromisso entre segurança e risco."

Um pouco de emoção: Quando Verstappen entrou na pista, ele ultrapassou vários carros no pit lane e na saída, incluindo os dois pilotos da AlphaTauri e a Ferrari de Charles Leclerc.



Verstappen diz: "As novas directrizes da FIA permitem isso. Se fores devagar, tens de te manter à esquerda, e aqueles que querem ir um pouco mais depressa podem ultrapassar pela direita. E era isso que eu queria. Por isso, tentei ultrapassar alguns carros para criar um espaço para uma volta rápida."





Qualificação Sprint, Brasil

01 Lando Norris (GB), McLaren, 1:10.622 min

02 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10.683

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:10.756

04 George Russell (GB), Mercedes, 1:10.857

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:10.940

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:11.019

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11.077

08. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:11.122

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11.126

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:11.189

11º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:11.727

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:11.752

13º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11.822

14º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:11.872

15º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

16º Esteban Ocon (F), Alpine, 1:12.388

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12.482

18º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:12.497

19º Alex Albon (T), Williams, 1:12.525

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:12.615





Na pole para o sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Lando Norris (GB), McLaren





Todos os vencedores de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing