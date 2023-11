Brésil : le dernier sprint de l'année en direct !

Tous les pilotes de GP n'aiment pas les week-ends de sprint, Max Verstappen a par exemple déjà déclaré à plusieurs reprises qu'il préférait le format conventionnel pour les tours de championnat du monde. Mais il ne veut pas laisser passer l'occasion de marquer les huit points du championnat du monde qui reviennent au vainqueur du sprint. Le triple champion s'élancera en deuxième position de la première ligne de la mini-course. A ses côtés, le poleman Lando Norris, qui a reçu un avertissement pour avoir roulé trop lentement lors du shootout entre les deux lignes de safety-car, s'élance.

Derrière, Sergio Pérez et George Russell attendent leur tour, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et Oscar Piastri occupent les autres places du top 10 sur la grille. Les pilotes Haas Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg s'élancent depuis les positions 11 et 12, puis Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Alex Albon et Logan Sargeant complètent la feuille de temps.

L'équipe Alpine et l'équipe Aston Martin ont eu fort à faire pendant la pause entre le shootout et le sprint. La raison en était une collision entre le Français et l'Espagnol dans le troisième virage, sur laquelle les gardiens du règlement ont enquêté. Ils ont toutefois renoncé à une sanction.

Le téléscripteur de SPEEDWEEK.com vous informe en direct sur la progression des deux pilotes et sur le vainqueur de la course de 24 tours.