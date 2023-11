Brasile: l'ultimo sprint dell'anno in diretta!

Non tutti i piloti di GP amano i weekend sprint; Max Verstappen, ad esempio, ha più volte dichiarato di preferire il formato convenzionale per le gare del campionato mondiale. Tuttavia, non vuole perdere l'opportunità di ottenere gli otto punti del campionato che il vincitore dello sprint riceve. Il tre volte campione partirà dalla prima fila in seconda posizione. Il pole-sitter Lando Norris, che ha ricevuto un'ammonizione per aver viaggiato troppo lentamente nella sparatoria tra le due linee di safety car, partirà accanto a lui.

Alle loro spalle, Sergio Pérez e George Russell attendono la loro occasione, mentre Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Oscar Piastri occupano le altre 10 posizioni in griglia. I piloti Haas Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg partiranno dall'11° e 12° posto in griglia, seguiti da Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Alex Albon e Logan Sargeant.

Il team Alpine e l'equipaggio dell'Aston Martin hanno avuto il loro bel da fare durante la pausa tra la gara e la volata. Il motivo è stata una collisione tra il francese e lo spagnolo alla terza curva, che è stata esaminata dai commissari sportivi. Tuttavia, essi si sono astenuti dall'infliggere una penalità.

