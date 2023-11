Brasil: O último sprint do ano em direto!

No sábado, as estrelas do GP têm a última oportunidade de somar pontos para o campeonato do mundo. Pode acompanhar aqui, no live ticker, quem vai sair vencedor do sprint em São Paulo e quem vai sair de mãos vazias.

Nem todos os pilotos de GP gostam dos fins-de-semana de sprint; Max Verstappen, por exemplo, tem afirmado repetidamente que prefere o formato convencional para as rondas do campeonato do mundo. No entanto, ele não quer perder a oportunidade de ganhar os oito pontos do campeonato que o vencedor do sprint recebe. O tricampeão vai começar a mini-corrida na primeira fila, em segundo lugar. O pole-sitter Lando Norris, que recebeu uma advertência por andar muito devagar na disputa entre as duas linhas do safety car, vai largar ao seu lado.

Atrás deles, Sergio Pérez e George Russell estão à espera da sua oportunidade, enquanto Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Oscar Piastri ocupam as outras 10 primeiras posições da grelha. Os pilotos da Haas, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg, vão partir do 11º e 12º lugares da grelha, seguidos por Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lance Stroll, Guanyu Zhou, Alex Albon e Logan Sargeant.

A equipa Alpine e a equipa Aston Martin não tiveram mãos a medir durante o intervalo entre a corrida e o sprint. A razão para isso foi uma colisão entre o francês e o espanhol na terceira curva, que foi investigada pelos comissários. No entanto, estes abstiveram-se de aplicar uma penalização.

