Max Verstappen (1º): "Los neumáticos son la clave"

Séptima victoria en un sprint de Fórmula 1 para el tricampeón de Fórmula 1 Max Verstappen en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, São Paulo. El piloto de Red Bull Racing tuvo una actuación impecable en el difícil trazado brasileño y sumó los ocho puntos para el ganador del sprint.

Poco después de la salida, Verstappen atacó a Norris, que había salido desde la pole, y lo adelantó. Norris también perdió un puesto en la vuelta 1 al verse sorprendido en un duelo con Russell.

Verstappen condujo sin oposición hacia su 58ª victoria en la categoría reina (51 Grandes Premios, 7 sprints).



Tras el duodécimo sprint de la historia de la Fórmula 1, el holandés declaró tras su cuarta victoria al sprint de la temporada (y la primera en el sprint de Brasil): "Era realmente importante pasar a Lando justo después de la salida. No salí tan bien como él, pero luego me puse a su lado antes de la primera curva de izquierdas y le pasé".



"Después de eso, era muy importante pilotar de forma consistente. El desgaste de los neumáticos era alto, por suerte pude mantener los rodillos vivos hasta cierto punto. Pero la degradación de los neumáticos ya era mayor de lo esperado".



"El año pasado tuvimos problemas aquí, pero hoy las cosas han ido mucho mejor. Pero tengo que tener mucho cuidado. No puedes atacar a toda velocidad, los neumáticos no pueden soportarlo. Hay que tener mucho cuidado con ellos".



"El viernes, en la única sesión de entrenamientos libres, no pudimos aprender mucho sobre el comportamiento del coche y los neumáticos en tandas de resistencia, pero eso ha cambiado hoy. Ahora espero poder ponerlo en práctica mañana y, con suerte, ganar el Gran Premio desde la pole."





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 vueltas en 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4.287 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13.617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08º Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15º Alex Albon (T), Williams, +43.394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945





Todos los ganadores del sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing