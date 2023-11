Max Verstappen (1er) : "Les pneus sont la clé".

Septième victoire dans un sprint de Formule 1 pour le triple champion de Formule 1 Max Verstappen à l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos à São Paulo. Le pilote de Red Bull Racing a réalisé une performance impeccable sur le difficile circuit brésilien et s'est emparé des huit points du vainqueur du sprint.

Peu après le départ, Verstappen a attaqué Norris, parti de la pole, et l'a dépassé. Au premier tour, Norris a également perdu une place lorsqu'il a été pris de vitesse dans son duel avec Russell.

Verstappen a remporté sans problème sa 58e victoire dans la catégorie reine (51 Grands Prix, 7 sprints).



Après le douzième sprint de l'histoire de la Formule 1, le Néerlandais a déclaré après sa quatrième victoire au sprint de la saison (et sa première au sprint du Brésil) : "C'était très important de passer Lando dès le départ. Je ne suis pas parti de la ligne aussi bien que lui, mais je me suis ensuite glissé à côté de lui avant le premier virage à gauche et je suis passé".



"Après cela, il était très important d'être constant. L'usure des pneus était élevée, heureusement j'ai pu maintenir les rouleaux en vie. Mais la dégradation des pneus était déjà plus importante que prévu".



"L'année dernière, nous avons eu du mal ici, cela s'est beaucoup mieux passé aujourd'hui. Mais je dois faire très attention. Tu ne peux pas attaquer à fond, les pneus ne le supporteraient pas. Il faut les traiter avec beaucoup d'attention".



"Vendredi, lors de la seule séance d'essais libres, nous n'avons pas pu apprendre grand-chose sur le comportement de la voiture et des pneus en endurance, mais cela a changé aujourd'hui. Maintenant, j'espère pouvoir mettre cela en pratique demain et, je l'espère, remporter le Grand Prix en partant de la pole".





Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945





Tous les vainqueurs de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Bakou 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing