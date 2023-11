Max Verstappen (1°): "Le gomme sono la chiave".

Settima vittoria in uno sprint di Formula 1 per il tre volte campione di Formula 1 Max Verstappen all'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos, San Paolo. Il pilota della Red Bull Racing ha sfoderato una prestazione impeccabile sul difficile tracciato brasiliano e ha conquistato gli otto punti per la vittoria in volata.

Poco dopo la partenza, Verstappen ha attaccato Norris, che era partito dalla pole, e lo ha passato. Anche Norris ha perso una posizione al primo giro, quando è stato colto di sorpresa in un duello con Russell.

Verstappen ha conquistato incontrastato la sua 58a vittoria nella classe regina (51 Gran Premi, 7 sprint).



Dopo la dodicesima volata nella storia della Formula 1, l'olandese ha dichiarato dopo la sua quarta vittoria stagionale in volata (e la prima in Brasile): "Era davvero importante superare Lando subito dopo la partenza. Non sono partito bene come lui, ma poi l'ho affiancato prima della prima curva a sinistra e l'ho passato".



"Dopo di che, è stato molto importante guidare in modo costante. L'usura degli pneumatici era elevata, per fortuna sono riuscito a mantenere i rulli in qualche modo. Ma il degrado degli pneumatici era già più alto del previsto".



"L'anno scorso abbiamo faticato qui, ma oggi è andata molto meglio. Ma devo stare molto attento. Non si può attaccare a tutta velocità, le gomme non ce la fanno. Bisogna stare molto attenti".



"Venerdì, nell'unica sessione di prove libere, non siamo riusciti a capire molto del comportamento della vettura e degli pneumatici nei giri di durata, ma oggi le cose sono cambiate. Ora spero di poterlo mettere in pratica domani e di poter vincere il Gran Premio partendo dalla pole".





San Paolo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945





Tutti i vincitori dello sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing