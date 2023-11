Max Verstappen (1º): "Os pneus são a chave"

Sétima vitória num sprint de Fórmula 1 para o tricampeão de Fórmula 1 Max Verstappen no Autódromo José Carlos Pace em Interlagos, São Paulo. O piloto da Red Bull Racing teve um desempenho impecável na difícil pista brasileira e marcou os oito pontos para o vencedor do sprint.

Pouco depois da largada, Verstappen atacou Norris, que havia largado da pole, e o ultrapassou. Norris também perdeu um lugar na primeira volta, quando foi apanhado de surpresa num duelo com Russell.

Verstappen conquistou sem contestação a sua 58ª vitória na categoria rainha (51 Grandes Prémios, 7 sprints).



Após o décimo segundo sprint na história da Fórmula 1, o holandês disse após a sua quarta vitória de sprint da temporada (e a sua primeira no sprint do Brasil): "Foi realmente importante passar por Lando logo após o início. Não saí da linha de partida tão bem como ele, mas depois consegui estar ao lado dele antes da primeira curva à esquerda e passei-o."



"Depois disso, foi muito importante conduzir de forma consistente. O desgaste dos pneus era elevado, felizmente consegui manter os rolos vivos até certo ponto. Mas a degradação dos pneus já era maior do que o esperado."



"Tivemos dificuldades aqui no ano passado, mas hoje as coisas correram muito melhor. Mas tenho de ter muito cuidado. Não se pode atacar a toda a velocidade, os pneus não aguentam. É preciso ter muito cuidado com eles."



"Na sexta-feira, na única sessão de treinos livres, não conseguimos aprender muito sobre o comportamento do carro e dos pneus nas corridas de resistência, mas isso mudou hoje. Agora espero poder pôr isto em prática amanhã e, com sorte, ganhar o Grande Prémio a partir da pole."





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 voltas em 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04 George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15º Alex Albon (T), Williams, +43,394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:00.945





Todos os vencedores do sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes

Austin 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing