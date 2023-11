Lando Norris (McLaren/2º): "Estaba dormido"

Lando Norris tuvo una actuación sólida pero no emocionante en la carrera al sprint del fin de semana del GP de São Paulo en el distrito de Interlagos. El piloto de McLaren consiguió un buen segundo puesto, pero, al igual que después de la clasificación del GP, parecía contrito.

Es comprensible: poco después de la salida, Norris tuvo que dejar que su compañero Verstappen se pusiera en cabeza, luego cabeceó brevemente en la parte lenta de la pista, y el piloto de Mercedes enseguida le pilló con el pie cambiado.

Norris admite honestamente: "¿Qué pasó? Me quedé dormido, ¡eso es lo que pasó! Pero empecemos por el principio: mi salida fue buena, pero Max pudo pasarme. Tendré que revisarlo con mi equipo. No entiendo muy bien por qué he podido perder tanto terreno en la segunda fase, justo antes de la curva".

"De todos modos: primero en la salida, segundo en la primera curva, no ha sido un buen comienzo. Luego me resbalé de verdad cuando George Russell me atacó. Pero forzó demasiado los neumáticos y lo pagó caro en la última parte de la carrera".



"Luego intenté recortar distancias con Max, pero pronto me di cuenta de que no tenía ninguna posibilidad. Así que me concentré en conservar mis neumáticos para estar preparado ante cualquier ataque de Pérez hacia el final de la carrera."



"Bueno, por supuesto que me hubiera gustado ganar. Pero también hay que ser realista. Estoy corriendo aquí contra uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 que ha habido nunca, que además está en el mejor coche del año. La gente no puede esperar que simplemente le lleve al suelo".



"Mañana saldré sexto, así que tendré que recuperar algunos puestos si quiero volver a terminar entre los tres primeros. Pero tenemos un buen coche y estoy deseando que empiece el Gran Premio. El ritmo de hoy es alentador".





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 vueltas en 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4.287 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13.617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08º Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15º Alex Albon (T), Williams, +43.394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945



Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01º Verstappen 499 puntos

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04º Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 745 puntos

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12