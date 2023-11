Lando Norris (McLaren/2e) : "J'ai dormi".

Deuxième place pour le pilote McLaren Lando Norris lors de la course à l'essence d'Interlagos. Sur le circuit traditionnel, le Britannique de 23 ans ne doit s'incliner que devant le vainqueur Verstappen : "J'ai eu une usure de pneus plus importante que Max".

Lando Norris a fait une performance solide, mais pas exaltante, lors du sprint du week-end du GP de São Paulo dans le quartier d'Interlagos. Le pilote McLaren a décroché une belle deuxième place, mais il avait l'air contrarié, comme après les qualifications du GP.

C'est compréhensible : peu après le départ, Norris a dû laisser son copain Verstappen prendre la tête, puis il a brièvement piqué du nez dans la partie lente du circuit, et rapidement, le pilote Mercedes l'a pris sur le mauvais pied.

Norris avoue honnêtement : "Que s'est-il passé ? Je dormais, c'est arrivé ! Mais reprenons depuis le début : mon départ était bon, mais Max a quand même réussi à me dépasser. Il faut que je revoie ça avec mon équipe. Je ne comprends pas vraiment pourquoi j'ai pu perdre autant de terrain dans la deuxième phase, juste avant le virage".

"En tout cas, premier au départ, deuxième au premier virage, ce n'est pas un bon début. Ensuite, j'ai vraiment flanché quand George Russell m'a attaqué. Mais ce faisant, il a trop sollicité ses pneus et l'a payé cher dans la dernière partie de la course".



"J'ai ensuite essayé de combler l'écart avec Max, mais j'ai vite compris - aucune chance. Je me suis donc concentré sur le fait d'économiser mes pneus pour être prêt à d'éventuelles attaques de Pérez en fin de course".



"Bon, bien sûr, j'aurais aimé gagner. Mais il faut aussi être réaliste. Je suis ici contre l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 qui ait jamais existé, qui plus est dans la meilleure voiture de l'année. Les gens ne peuvent donc pas s'attendre à ce que je le conduise tout simplement au fond".



"Demain, je partirai sixième, donc je devrai gagner quelques rangs si je veux à nouveau terminer dans les trois premiers. Mais nous avons une bonne voiture et j'ai hâte d'être au Grand Prix. Le rythme d'aujourd'hui est encourageant".





Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945



Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 499 points

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 745 points

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12