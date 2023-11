Lando Norris (McLaren/2°): "Stavo dormendo".

Lando Norris ha offerto una prestazione solida ma non esaltante nella gara sprint del weekend del GP di San Paolo, nel circuito di Interlagos. Il pilota della McLaren ha conquistato un ottimo secondo posto, ma - come dopo le qualifiche del GP - è apparso contrito.

È comprensibile: poco dopo la partenza, Norris ha dovuto lasciare che il suo amico Verstappen prendesse il comando, poi si è appisolato brevemente nella parte lenta della pista e il pilota della Mercedes lo ha prontamente preso in contropiede.

Norris ammette onestamente: "Cosa è successo? Mi sono addormentato, ecco cosa è successo! Ma partiamo dall'inizio: la mia partenza è stata buona, ma poi Max è riuscito a superarmi. Dovrò rivedere la situazione con il mio equipaggio. Non capisco perché sono riuscito a perdere così tanto terreno nella seconda fase, poco prima della curva".

"Comunque: primo alla partenza, secondo alla prima curva, non una buona partenza. Poi sono davvero scivolato quando George Russell mi ha attaccato. Ma lui ha sollecitato troppo le sue gomme e l'ha pagata cara nell'ultima parte della gara".



"Ho cercato di ridurre il distacco da Max, ma ho capito subito che non c'erano possibilità. Mi sono quindi concentrato sulla conservazione delle gomme per essere pronto a eventuali attacchi di Pérez verso la fine della gara".



"Beh, ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere. Ma bisogna anche essere realisti. Sto gareggiando contro uno dei migliori piloti di Formula 1 mai esistiti, che è anche a bordo della migliore vettura dell'anno. La gente non può aspettarsi che io lo faccia semplicemente cadere in terra".



"Domani partirò sesto, quindi dovrò recuperare qualche posizione se voglio finire di nuovo tra i primi tre. Ma abbiamo una buona macchina e non vedo l'ora di affrontare il Gran Premio. Il ritmo di oggi è incoraggiante".





San Paolo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945



Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01. Verstappen 499 punti

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05° Alonso 183

06° Norris 176

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14 Tsunoda 11

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 745 punti

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12