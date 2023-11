Lando Norris (McLaren/2º): "Estava a dormir"

Lando Norris teve um desempenho sólido, mas não entusiasmante, na corrida de sprint do fim de semana do GP de São Paulo, no distrito de Interlagos. O piloto da McLaren conseguiu um bom segundo lugar, mas - tal como depois da qualificação para o GP - parecia contrariado.

Isso é compreensível: logo após a largada, Norris teve que deixar seu companheiro Verstappen assumir a liderança, então ele cochilou brevemente na parte lenta da pista, e o piloto da Mercedes prontamente o pegou com o pé errado.

Norris admite honestamente: "O que aconteceu? Estava a dormir, foi isso que aconteceu! Mas vamos começar do princípio - o meu arranque foi bom, mas depois o Max conseguiu passar-me. Vou ter de voltar a ver isso com a minha equipa. Não percebo muito bem porque é que consegui perder tanto terreno na segunda fase, mesmo antes da curva."

"De qualquer forma: primeiro na partida, segundo na primeira curva, não foi um bom arranque. Depois, escorreguei mesmo quando o George Russell me atacou. Mas ele colocou demasiada pressão nos seus pneus e pagou caro por isso na última parte da corrida."



"Depois tentei reduzir a diferença para o Max, mas rapidamente percebi que não havia hipótese. Por isso, concentrei-me em conservar os meus pneus para estar preparado para qualquer ataque de Pérez no final da corrida."



"Bem, é claro que eu gostaria de ter vencido. Mas também temos de ser realistas. Estou a correr aqui contra um dos melhores pilotos de Fórmula 1 de sempre, que também está no melhor carro do ano. As pessoas não podem esperar que eu simplesmente o leve ao chão".



"Amanhã vou começar em sexto, por isso vou ter de recuperar alguns lugares se quiser voltar a terminar entre os três primeiros. Mas temos um bom carro e estou ansioso pelo Grande Prémio. O ritmo de hoje é encorajador."





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 voltas em 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04 George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15º Alex Albon (T), Williams, +43,394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:00.945



Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01. Verstappen 499 pontos

02º Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 745 pontos

02 Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12