Le GP du Brésil à la télévision : Une situation initiale passionnante

La folle séance d'entraînement finale du Grand Prix de São Paulo, le 3 novembre, promet d'être très tendue pour le traditionnel GP brésilien. Le mot d'ordre est une fois de plus : tous contre Max Verstappen.

Les fans de Formule 1 peuvent s'attendre à un régal : en effet, après les essais finaux interrompus pour cause d'intempéries, nous avons une composition hétéroclite pour le Grand Prix de São Paulo, qui ne correspond pas au véritable rapport de force.

Devant, avec le vainqueur du sprint Max Verstappen (Red Bull Racing) contre Charles Leclerc (Ferrari), cela ressemble encore à ce que nous avons vécu. Mais ensuite, nous avons deux Aston Martin sur la deuxième ligne de départ.

La star de Mercedes, Lewis Hamilton, doit passer devant les Verts s'il veut décrocher une place sur le podium ou même agacer Verstappen. Cela ne semble pas être le cas après le sprint : Le champion record n'a terminé que septième.

Plus loin, le vainqueur de l'an dernier, George Russell, a été pénalisé (sixième meilleur temps, mais désormais huitième sur la grille), il cherchera lui aussi à se hisser devant.

Il en va de même pour Lando Norris, Carlos Sainz et Sergio Pérez, qui ont tous été en dessous des attentes lors des qualifications.



Le sprint de samedi l'a montré : Norris a le plus de vitesse pour s'imposer. Mais le favori est Max Verstappen. Et la vitesse de Leclerc lors du sprint était inquiétante.



Nous ne savons pas encore s'il y aura d'autres pénalités ou si des pilotes décideront de s'élancer depuis la voie des stands. La Fédération internationale du sport automobile (FIA) publie la liste finale une heure avant le départ (18h00, heure européenne).





Liste de départ présumée

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes

06. Lando Norris (GB), McLaren

07. Carlos Sainz (E), Ferrari

08. George Russell (GB), Mercedes

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren

11. Nico Hülkenberg (D), Haas

12. Kevin Magnussen (DK), Haas

13. Alex Albon (T), Williams

14. Esteban Ocon (F), Alpine

15. Pierre Gasly (F), Alpine

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

19. Logan Sargeant (USA), Williams

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo



Pour savoir comment se déroule l'action sur la piste, le mieux est de consulter notre live-ticker, que nous mettrons en ligne à partir de 17h00 ; nous avons également résumé pour vous, comme toujours, les principales dates de diffusion de Sky, ServusTV, SRF et ORF.



Le GP du Brésil à la télévision

Vendredi 3 novembre

Dimanche 5 novembre

09h00 : Sky Sport F1 - Course 2006 au Brésil

11h00 : Sky Sport F1 - Reprise des essais libres

12.30 heures : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

14h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications sprint

15h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

16h00 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

16h00 : ServusTV - Rapports préliminaires du Grand Prix

16.30 heures : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

17h20 : SRF Info - Rapports préliminaires sur leGrand Prix

17h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

18h00 : SRF Info - Début de la couverture du Grand Prix

18h00 : ServusTV - Début de la couverture du Grand Prix

18h00 : Grand Prix du Brésil (71 tours)

19h40 : ServusTV - Analyse du Grand Prix

19h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

20h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

21h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

21h30 : Sky Sport F1 - 4 minutes en novembre - La finale de la saison 2008 de Formule 1

22h00 : Sky Sport F1 - Greatest Races : N. Lauda / Estoril 1984

22h10 : Sky Sport F1 - Greatest Races : D. Coulthard / France 2000

22h20 : Sky Sport F1 - Greatest Races : G. Berger / Allemagne 1994

22.30 heures : Sky Sport F1 - Reprise des courses

00h00 : ORF 1 - Motorhome





Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945

Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 499 points

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 745 points

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12