Il GP del Brasile in televisione: Posizione di partenza emozionante

La folle sessione di prove finali per il Gran Premio di San Paolo del 3 novembre promette di essere molto emozionante per il tradizionale GP del Brasile. Il motto è ancora una volta: tutti contro Max Verstappen.

Gli appassionati di Formula 1 hanno una sorpresa: dopo l'annullamento dell'ultima sessione di prove a causa dei temporali, il Gran Premio di San Paolo si presenta con uno schieramento variopinto che non rispecchia il reale equilibrio di forze.

In testa, con il vincitore dello sprint Max Verstappen (Red Bull Racing) contro Charles Leclerc (Ferrari), sembra ancora tutto come prima. Ma poi ci sono due Aston Martin in seconda fila.

La stella della Mercedes, Lewis Hamilton, dovrà superare la Verde se vuole ottenere un podio o addirittura infastidire Verstappen. Non sembra che sia così dopo lo sprint: Il campione dei record era solo settimo.

Più indietro, il vincitore dello scorso anno George Russell ha dovuto accettare una penalità (sesto tempo, ma ora ottavo in griglia) e anche lui punterà ai primi posti.

Lo stesso vale per Lando Norris, Carlos Sainz e Sergio Pérez, tutti al di sotto delle aspettative in qualifica.



Lo sprint di sabato ha indicato che Norris ha maggiori probabilità di avere la velocità necessaria per fare progressi significativi. Ma il favorito è Max Verstappen. E il ritmo di Leclerc nello sprint è stato preoccupante.



Non sappiamo ancora se ci saranno ulteriori penalità o se i piloti decideranno di partire dalla corsia dei box. La griglia definitiva sarà pubblicata dalla FIA un'ora prima della partenza (18:00 ora europea).





Griglia di partenza presunta

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

06 Lando Norris (GB), McLaren

07. Carlos Sainz (E), Ferrari

08. George Russell (GB), Mercedes

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren

11. Nico Hülkenberg (D), Haas

12° Kevin Magnussen (DK), Haas

13° Alex Albon (T), Williams

14° Esteban Ocon (F), Alpine

15° Pierre Gasly (F), Alpine

16° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

17° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

18° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

19° Logan Sargeant (USA), Williams

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo



Il modo migliore per scoprire come si svolgerà l'azione in pista è il nostro live ticker, che sarà online a partire dalle 17.00; come sempre, abbiamo riassunto per voi gli appuntamenti più importanti trasmessi da Sky, ServusTV, SRF e ORF.



Il GP del Brasile in TV

Venerdì 3 novembre

Domenica 5 novembre

09.00: Sky Sport F1 - Gara 2006 in Brasile

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle prove libere

12.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

14.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche Sprint

15.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

16.00: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale di stagione 2008 della Formula 1

16.00: ServusTV - Le anticipazioni sul Gran Premio

16.30: Sky Sport F1 - Le anticipazioni del Gran Premio

17.20: SRF Info - Le anticipazioni sul Gran Premio

17.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del Gran Premio

18.00: SRF Info - Inizio della copertura del Gran Premio

18.00: ServusTV - Inizio della copertura del Gran Premio

18.00: Gran Premio del Brasile (71 giri)

19.40: ServusTV - Analisi del Gran Premio

19.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

21.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

21.30: Sky Sport F1 - 4 minuti a novembre - Il finale della stagione 2008 di Formula 1

22.00: Sky Sport F1 - Le gare più belle: N. Lauda / Estoril 1984

22.10: Sky Sport F1 - Le gare più belle: D. Coulthard / Francia 2000

22.20: Sky Sport F1 - Le gare più belle: G. Berger / Germania 1994

22.30: Sky Sport F1 - Replay della gara

00.00: ORF 1 - Motorhome





San Paolo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945

Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01. Verstappen 499 punti

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05° Alonso 183

06° Norris 176

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14 Tsunoda 11

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 745 punti

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12