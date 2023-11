GP do Brasil na televisão: Posição de partida emocionante

Os fãs da Fórmula 1 vão ter uma surpresa: depois de a última sessão de treinos ter sido cancelada devido a trovoadas, temos um alinhamento colorido para o Grande Prémio de São Paulo que não reflecte o verdadeiro equilíbrio de forças.

Na frente, com o vencedor do sprint Max Verstappen (Red Bull Racing) contra Charles Leclerc (Ferrari), ainda parece o mesmo de antes. Mas depois temos dois Aston Martins na segunda linha da grelha.

O astro da Mercedes, Lewis Hamilton, terá que passar pelo Green se quiser marcar um lugar no pódio ou até mesmo incomodar Verstappen. Não parece ser assim após o sprint: O campeão recordista foi apenas o sétimo.

Mais atrás, o vencedor do ano passado, George Russell, teve de aceitar uma penalização (sexto melhor tempo, mas agora oitavo na grelha) e também vai tentar chegar à frente.

O mesmo se aplica a Lando Norris, Carlos Sainz e Sergio Pérez, que ficaram todos aquém das expectativas na qualificação.



O sprint de sábado indicou que Norris é o mais provável de ter a velocidade necessária para fazer progressos significativos. Mas o favorito é Max Verstappen. E o ritmo de Leclerc no sprint foi preocupante.



Ainda não sabemos se haverá mais penalizações ou se os pilotos decidirão partir das boxes. A grelha final será publicada pela FIA uma hora antes do início da corrida (18h00, hora europeia).





Grelha de partida prevista

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02 Charles Leclerc (MC), Ferrari

03 Lance Stroll (CDN), Aston Martin

04 Fernando Alonso (E), Aston Martin

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes

06 Lando Norris (GB), McLaren

07 Carlos Sainz (E), Ferrari

08 George Russell (GB), Mercedes

09 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren

11º Nico Hülkenberg (D), Haas

12º Kevin Magnussen (DK), Haas

13º Alex Albon (T), Williams

14º Esteban Ocon (F), Alpine

15º Pierre Gasly (F), Alpine

16º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

17º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri

18º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

19º Logan Sargeant (EUA), Williams

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo



A melhor forma de saber como se desenrola a ação na pista de corrida é com o nosso live ticker, que estará online a partir das 17h00; como sempre, resumimos para si as datas de transmissão mais importantes da Sky, ServusTV, SRF e ORF.



GP do Brasil na TV

Sexta-feira, 3 de novembro

Domingo, 5 de novembro

09.00: Sky Sport F1 - Corrida 2006 no Brasil

11h00: Sky Sport F1 - Repetição dos treinos livres

12h30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

14h00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação para o Sprint

15h00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

16.00: Sky Sport F1 - 4 minutos em novembro - O final da temporada de Fórmula 1 de 2008

16.00: ServusTV - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

16.30: Sky Sport F1 - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

17.20: SRF Info - Relatórios preliminares sobre o Grande Prémio

17h55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio

18.00 hrs: SRF Info - Início da cobertura do Grande Prémio

18h00: ServusTV - Início da cobertura do Grande Prémio

18h00: Grande Prémio do Brasil (71 voltas)

19h40: ServusTV - Análise do Grande Prémio

19.45: Sky Sport F1 - Análises e entrevistas

20h30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da corrida

21.00: Sky Sport F1 - Caderno do Ted

21.30: Sky Sport F1 - 4 minutos em novembro - O final da temporada de Fórmula 1 de 2008

22.00: Sky Sport F1 - As melhores corridas: N. Lauda / Estoril 1984

22.10: Sky Sport F1 - Grandes Corridas: D. Coulthard / França 2000

22.20: Sky Sport F1 - Grandes Corridas: G. Berger / Alemanha 1994

22.30: Sky Sport F1 - Repetição da corrida

00.00 hrs: ORF 1 - Autocaravana





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 voltas em 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 seg

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04 George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15º Alex Albon (T), Williams, +43,394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:00.945

Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01. Verstappen 499 pontos

02º Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 745 pontos

02 Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12