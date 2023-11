Sergio Pérez 3º: "He pagado un alto precio"

El tercer sprint de Fórmula 1 en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos (São Paulo) termina en tercera posición para Sergio Pérez. El mexicano no está del todo satisfecho: "Podría haber conseguido más".

Ha sido una buena actuación del piloto de Red Bull Racing Sergio Pérez, de 33 años: 3ª posición en el sprint de Interlagos, saliendo desde la 3ª posición de la parrilla. Y aquí es exactamente donde entra en juego el 254 veces participante en un GP: "Debería haber conseguido más en este sprint".

El actual subcampeón del mundo profundiza: "Mi salida fue terrible, no juzgué bien el agarre. Inmediatamente perdí posiciones, primero con George en la salida, luego con Lewis en la curva 4, tuve que remontar con mucha dificultad."

"He tenido que forzar mucho los neumáticos durante esta carrera para recuperar terreno y al final tenía muy poca reserva para poder atacar a Norris. Podría haber conseguido más aquí".

"Al final, mi mala salida lo ha comprometido todo. Como he tenido que acelerar el ritmo al principio del sprint, después he tenido problemas con la gestión de los neumáticos. Todo el mundo sabe lo sensibles que son los neumáticos en este circuito si los aprietas demasiado. Después he pagado un alto precio por las primeras vueltas".



"En resumen: un buen día, puntos importantes contra Hamilton en la lucha por el segundo puesto del campeonato, pero la sensación persistente de que podría haber sido posible más."





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 vueltas en 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4.287 seg

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13.617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08º Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15º Alex Albon (T), Williams, +43.394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01º Verstappen 499 puntos

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04º Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 745 puntos

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12