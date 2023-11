Sergio Pérez 3°: "Ho pagato un prezzo elevato"

È stata una buona prestazione quella del 33enne pilota della Red Bull Racing Sergio Pérez: 3° posto nella volata di Interlagos, partendo dal 3° posto in griglia. Ed è proprio qui che entra in gioco il 254 volte partecipante al GP: "Avrei dovuto ottenere di più in questa volata".

Il vicecampione del mondo in carica spiega: "La mia partenza è stata terribile, non ho valutato bene l'aderenza. Ho perso subito posizioni, prima con George alla partenza, poi con Lewis alla curva 4, ho dovuto lottare per rientrare con grande difficoltà".

"In questa gara ho dovuto mettere a dura prova le gomme per recuperare terreno e alla fine avevo troppe poche riserve per poter attaccare Norris. Avrei potuto ottenere di più".

"In definitiva, la mia cattiva partenza ha compromesso tutto. Poiché ho dovuto alzare il ritmo all'inizio dello sprint, ho faticato a gestire le gomme in seguito. Tutti sanno quanto siano sensibili le gomme su questo tracciato se si spinge troppo. Ho pagato a caro prezzo i primi giri in seguito".



"Il bilancio: una buona giornata, punti importanti contro Hamilton nella lotta per il secondo posto in campionato, ma la sensazione assillante che si sarebbe potuto fare di più."





San Paolo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01. Verstappen 499 punti

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05° Alonso 183

06° Norris 176

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14 Tsunoda 11

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 745 punti

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12