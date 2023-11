Sergio Pérez 3º: "Paguei um preço elevado"

Foi uma boa prestação do piloto de 33 anos da Red Bull Racing, Sergio Pérez: 3º lugar no sprint de Interlagos, partindo do 3º lugar da grelha. E é exatamente aqui que entra o 254 vezes participante num GP: "Devia ter conseguido mais neste sprint".

O atual vice-campeão do mundo explica: "O meu arranque foi terrível, não avaliei bem a aderência. Perdi imediatamente lugares, primeiro para o George no início, depois para o Lewis na curva 4, tive de lutar para recuperar com grande dificuldade".

"Tive de esforçar muito os pneus durante esta corrida para recuperar o atraso e, no final, tinha muito poucas reservas para poder atacar o Norris. Podia ter conseguido mais aqui."

"No final, o meu mau arranque comprometeu tudo. Como tive de acelerar o ritmo no início do sprint, tive dificuldades com a gestão dos pneus mais tarde. Toda a gente sabe como os pneus são sensíveis nesta pista se os forçarmos demasiado. Mais tarde, paguei um preço elevado pelas primeiras voltas."



"Conclusão: um bom dia, pontos importantes contra Hamilton na luta pelo segundo lugar no campeonato, mas a sensação persistente de que mais poderia ter sido possível."





São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 voltas em 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04 George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15º Alex Albon (T), Williams, +43,394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:00.945





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01. Verstappen 499 pontos

02º Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 745 pontos

02 Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12