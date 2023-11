Lewis Hamilton : "Nous ne gagnerons certainement pas".

Comme la plupart des stars du GP, Lewis Hamilton a pris le départ du dernier sprint de l'année sur l'Autódromo José Carlos Pace en pneus tendres usagés. Le septuple champion du monde est parti de la cinquième place sur la grille de départ et a pu défendre sa cinquième position dans un premier temps. Dans les derniers tours, il s'est toutefois battu avec des armes émoussées.

Il a d'abord dû laisser partir Charles Leclerc, puis Yuki Tsunoda l'a dépassé à deux tours de la fin. Hamilton a franchi la ligne d'arrivée en septième position et a déclaré, visiblement déçu : "C'était horrible. Ce n'était pas du tout amusant. J'ai pris un bon départ, mais ensuite, l'équilibre de la voiture m'a posé problème".

"J'avais beaucoup de sous-virage et parfois la voiture sur-virait soudainement. J'ai commencé à me battre avec ma voiture très tôt. Et à la fin, les pneus ont cédé", a décrit le pilote aux 103 victoires en GP, avant de soupirer : "Honnêtement, je ne sais pas comment nous allons pouvoir gérer cela pour la course".

Ses attentes pour la 20e manche du championnat du monde de la saison sont donc modestes. "Nous avons un long dimanche après-midi devant nous, c'est certain. Je ne peux que supposer que nous sommes à côté de la plaque avec les réglages de la voiture. Mais c'est comme ça. Je vais me battre aussi dur que possible, mais nous ne gagnerons certainement pas. Je vais voir comment je peux mieux préserver les pneus", a ajouté Hamilton.

Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min.

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945

Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 499 points

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 745 points

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12