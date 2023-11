Lewis Hamilton: "Sicuramente non vincerà".

Lewis Hamilton ha iniziato la gara sprint in Brasile dalla quinta posizione. Dopo 24 giri, ha tagliato il traguardo in settima posizione. Le sue aspettative per il Gran Premio di domenica sono altrettanto modeste.

Come la maggior parte delle star del GP, Lewis Hamilton ha affrontato la volata finale dell'anno all'Autódromo José Carlos Pace con pneumatici morbidi usati. Il sette volte campione del mondo è partito dalla quinta posizione in griglia ed è stato inizialmente in grado di difendere la sua quinta posizione. Negli ultimi giri, tuttavia, ha combattuto con armi spuntate.

Prima ha dovuto lasciar passare Charles Leclerc, poi Yuki Tsunoda lo ha superato a due giri dalla fine. Hamilton ha tagliato il traguardo in settima posizione ed era visibilmente deluso: "È stato terribile. Non è stato affatto divertente. Ho fatto una buona partenza, ma poi ho faticato con il bilanciamento della vettura".

"Ho avuto molto sottosterzo e a volte la macchina si è improvvisamente sovrasterzata. All'inizio ho faticato con la mia auto. E poi le gomme sono crollate alla fine", ha detto il 103 volte vincitore di un GP, sospirando: "Onestamente non so come possiamo risolvere la situazione per la gara".

Le sue aspettative per il 20° round della stagione sono di conseguenza modeste. "Ci aspetta una lunga domenica pomeriggio, questo è certo. Posso solo supporre che abbiamo sbagliato la messa a punto della vettura. Ma è quello che è. Lotterò il più possibile, ma di certo non vinceremo. Vedrò come curare meglio gli pneumatici", ha aggiunto Hamilton.

San Paolo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945

Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01. Verstappen 499 punti

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05° Alonso 183

06° Norris 176

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14 Tsunoda 11

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 745 punti

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12