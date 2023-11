Charles Leclerc (5º): "Tenemos que mejorar nuestro ritmo de carrera"

Charles Leclerc no pudo pasar del quinto puesto en la última carrera sprint del año en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. El monegasco, que se había asegurado un lugar en la primera fila de la parrilla el viernes por la tarde al ser el segundo más rápido en la clasificación, pudo afrontar la minicarrera desde la séptima posición y adelantó al piloto de AlphaTauri Yuki Tsunoda en la salida.

Unas vueltas antes del final, la estrella de Ferrari también adelantó a Lewis Hamilton para asegurarse el quinto puesto. Después, explicó ante las cámaras: "El ritmo de carrera no ha sido tan malo comparado con el de Mercedes. Pero si nos comparamos con McLaren, se puede ver que Lando Norris fue muy rápido".

"Los pilotos de Red Bull Racing también fueron muy rápidos y está claro que tenemos que mejorar nuestro ritmo de carrera, porque nos falta algo ahí", dijo el actual séptimo clasificado del mundial, y también admitió: "No entiendo cómo podemos estar tan cerca en vuelta rápida y luego estar tan lejos en carrera."

"Eso es en lo que nos estamos concentrando en este momento, tanto a corto como a largo plazo, porque el déficit es enorme y por eso tenemos que trabajar en ello", añadió Leclerc, que no obstante se muestra confiado de cara al Gran Premio. Esto no se debe únicamente a la buena posición de salida. El cinco veces ganador del GP, que ha guardado un juego de neumáticos frescos de compuesto blando para la 20ª prueba del Campeonato del Mundo, afirma: "El ritmo de Yuki Tsunoda es alentador, porque ha salido con neumáticos blandos frescos. Esperábamos que no fuera tan rápido como nosotros, pero con los blandos frescos ha sido igual de rápido."

São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 vueltas en 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4.287 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13.617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08º Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15º Alex Albon (T), Williams, +43.394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01º Verstappen 499 puntos

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04º Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 745 puntos

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12