Charles Leclerc (5e) : "Nous devons améliorer notre rythme de course".

La star de Ferrari Charles Leclerc a pris le départ du sprint en septième position et a terminé cinquième. Il a ensuite expliqué les domaines dans lesquels son équipe doit progresser et pourquoi il est confiant pour le GP.

Charles Leclerc n'a pas pu faire mieux que cinquième lors du dernier sprint de l'année sur l'Autódromo José Carlos Pace d'Interlagos. Le Monégasque, qui s'était assuré une place sur la première ligne en tant que deuxième meilleur temps des qualifications vendredi soir, a pu entamer la mini-course en septième position et a dépassé le pilote AlphaTauri Yuki Tsunoda dès le départ.

Quelques tours avant la fin, la star de Ferrari a également dépassé Lewis Hamilton et s'est ainsi assuré la cinquième place. Il a ensuite déclaré devant la caméra : "Le rythme de la course n'était pas trop mauvais par rapport à Mercedes. Mais si nous nous comparons à McLaren, on voit que Lando Norris était très rapide".

"Les pilotes de Red Bull Racing étaient également très rapides et il est clair que nous devons encore améliorer notre rythme de course, car il nous manque quelque chose", a demandé l'actuel septième du championnat du monde, qui a également avoué : "Je ne comprends pas comment nous pouvons être si proches en termes de vitesse sur un tour rapide et être si loin en termes de rythme de course".

"C'est ce sur quoi nous nous concentrons actuellement, à la fois à court et à long terme, car le déficit est important et nous devons donc y travailler", ajoutait Leclerc, qui se montre néanmoins confiant pour le Grand Prix. Cela n'est pas seulement dû à la bonne situation de départ. Le quintuple vainqueur de GP, qui a conservé un jeu de pneus tendres frais pour la 20e manche du championnat du monde, déclare : "Le rythme de Yuki Tsunoda est encourageant, car il est parti en pneus tendres frais. Nous nous attendions à ce qu'il ne soit pas aussi rapide que nous, mais avec les tendres frais, il était tout aussi rapide".

Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945

Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 499 points

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 745 points

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12