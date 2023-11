Toto Wolff (Mercedes): "No hay soluciones sencillas"

Los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, sumaron nuevos puntos en el campeonato en el sprint de Interlagos con los puestos 4º y 7º. Sin embargo, el jefe del equipo, Toto Wolff, no estaba de humor para celebraciones.

Lewis Hamilton estuvo en quinta posición durante mucho tiempo en la carrera al sprint de São Paulo, pero el siete veces campeón del mundo cayó hasta la séptima plaza en las últimas vueltas. Después, explicó secamente: "Ha sido terrible. No ha sido nada divertido". Y subrayó que había tenido problemas con su coche de GP al principio.

A su compañero de equipo George Russell, que salía cuarto en la parrilla y también terminó cuarto, no le fue mejor. "Hice una buena primera vuelta, pero después fue una lucha. Esperábamos menos degradación de los neumáticos", suspiraba el joven británico.

El jefe del equipo, Toto Wolff, tampoco estaba satisfecho con el rendimiento del coche. Después de la carrera explicó: "Nos equivocamos con el equilibrio del coche, así que los pilotos derrapaban mucho y eso acaba con los neumáticos. Eso es exactamente lo que le pasó a George en México".

"Teníamos un tren trasero demasiado débil y por eso había que conducir al filo de la navaja, pero eso es casi imposible. Ambos intentaron mantener el ritmo, pero esta vez no les dimos un coche que pudiera hacerlo", añadió autocrítico el austriaco.

"No creo que haya un tornillo mágico que podamos girar para resolver todos los problemas, no habrá soluciones fáciles", dijo Wolff, de cara al próximo GP en el Autódromo José Carlos Pace. "También ha hecho mucho calor, lo que no ha jugado a nuestro favor. Ahora tenemos que pensar en lo que podemos hacer para mejorar en el GP."

São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 vueltas en 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4.287 seg

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13.617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08º Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15º Alex Albon (T), Williams, +43.394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01º Verstappen 499 puntos

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04º Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 745 puntos

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12