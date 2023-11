Toto Wolff (Mercedes): "Non ci sono soluzioni semplici".

I due piloti della Mercedes George Russell e Lewis Hamilton hanno conquistato nuovi punti per il campionato nello sprint di Interlagos con il 4° e il 7° posto. Tuttavia, il capo della squadra Toto Wolff non era in vena di festeggiamenti.

Lewis Hamilton è stato a lungo in quinta posizione nella gara sprint di San Paolo, ma il sette volte campione del mondo è sceso al settimo posto negli ultimi giri. In seguito, ha spiegato seccamente: "È stato terribile. Non è stato affatto divertente". E ha sottolineato di aver avuto problemi con la sua auto da GP fin dall'inizio.

Il suo compagno di squadra George Russell, partito dalla quarta posizione in griglia e anch'egli arrivato quarto, non è andato meglio. "Ho fatto un buon primo giro, ma dopo è stata una lotta. Ci aspettavamo un minor degrado degli pneumatici", ha sospirato il giovane britannico.

Anche il boss del team Toto Wolff non era soddisfatto delle prestazioni della vettura. Ha spiegato dopo la gara: "Abbiamo sbagliato il bilanciamento della vettura, quindi i piloti scivolavano molto e questo uccideva gli pneumatici. È esattamente quello che è successo a George in Messico".

"Avevamo un retrotreno troppo debole e quindi bisognava guidare sul filo del rasoio, ma è quasi impossibile. Entrambi hanno cercato di tenere il ritmo, ma questa volta non abbiamo dato loro una macchina in grado di farlo", ha aggiunto autocriticamente l'austriaco.

"Non credo che ci sia una vite magica da girare per risolvere tutti i problemi, non ci saranno soluzioni facili", ha detto Wolff, guardando al prossimo GP all'Autódromo José Carlos Pace. "Faceva anche molto caldo, il che non ha giocato a nostro favore. Ora dobbiamo pensare a cosa fare per il GP per migliorare".

San Paolo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945

Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01. Verstappen 499 punti

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05° Alonso 183

06° Norris 176

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14 Tsunoda 11

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 745 punti

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12