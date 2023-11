Toto Wolff (Mercedes): "Não há soluções simples"

Os dois pilotos da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, marcaram novos pontos para o campeonato no sprint de Interlagos com o 4º e 7º lugares. No entanto, o chefe de equipa Toto Wolff não estava com vontade de celebrar.

Lewis Hamilton esteve na quinta posição durante muito tempo na corrida de sprint em São Paulo, mas o sete vezes campeão mundial caiu para o sétimo lugar nas últimas voltas. Depois, ele explicou secamente: "Foi terrível. Não foi nada divertido". E ele enfatizou que teve dificuldades com seu carro de GP no início.

O seu companheiro de equipa George Russell, que partiu da quarta posição da grelha e também terminou em quarto, não teve melhor sorte. "Fiz uma boa primeira volta, mas depois disso foi uma luta. Esperávamos uma menor degradação dos pneus", suspirou o jovem britânico.

O chefe de equipa Toto Wolff também não ficou satisfeito com o desempenho do carro. Explicou após a corrida: "Estávamos errados com o equilíbrio do carro, por isso os pilotos estavam a deslizar muito e isso mata os pneus. Foi exatamente o que aconteceu com o George no México".

"Tínhamos uma traseira demasiado fraca e por isso tínhamos de conduzir no fio da navalha, mas isso é quase impossível. Ambos tentaram manter o ritmo, mas não lhes demos um carro que pudesse fazer isso desta vez", acrescentou o austríaco em tom autocrítico.

"Não acho que exista um parafuso mágico que possamos girar para resolver todos os problemas, não haverá soluções fáceis", disse Wolff, olhando para o próximo GP no Autódromo José Carlos Pace. "Também estava muito calor, o que não nos favoreceu. Agora temos que pensar no que podemos fazer para o GP para melhorar."

São Paulo-Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 voltas em 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04 George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15º Alex Albon (T), Williams, +43,394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:00.945

Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01. Verstappen 499 pontos

02º Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 745 pontos

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12