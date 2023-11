Max Verstappen: Eso debe dar que pensar a los oponentes

A Max Verstappen, ganador de 51 Grandes Premios, le salió todo perfecto en la carrera sprint de Brasil: en el Autódromo José Carlos Pace, la estrella de Red Bull Racing adelantó al poleman Lando Norris poco después de la salida, luego se puso al frente aparentemente sin esfuerzo y condujo hacia la victoria por séptima vez en una carrera sprint de Fórmula 1.

Lo que Verstappen, de 26 años, dijo después debe dar que pensar a sus rivales: "No hubo ni una sola vuelta en la que condujera a fondo". Como líder, Max pudo controlar el ritmo a la perfección. Cuando le preguntaron cuándo empezó a tomarse las cosas con calma con sus neumáticos Pirelli, Verstappen sonrió: "De camino a la parrilla".

Luego Max se puso serio de nuevo: "No, honestamente ahora - no puedes ir a tope con los neumáticos blandos en Brasil si quieres mantenerlos vivos durante 24 vueltas, simplemente no es posible."

"Hemos aprendido mucho de lo que pasó aquí en Interlagos hace un año. El desgaste es muy alto, así que hay que cuidar los neumáticos. No lo hicimos tan bien en 2022, las cosas fueron mejor en el sprint, lo que me da confianza para el Gran Premio."



"Hubo una fase en el sprint en la que Lando Norris me alcanzó. Pero ahora ha valido la pena haber cuidado tan bien los neumáticos de antemano. He podido aumentar ligeramente el ritmo y estabilizar la diferencia".



Esto dio lugar a un interesante intercambio de palabras con su ingeniero de carrera en RBR, Gianpiero Lambiase. Se trataba de la cuestión de si Max debía aumentar el ritmo en los tramos rápidos o en los lentos. Piloto e ingeniero se decantaron a favor de más velocidad en las secciones rápidas.



Pero en última instancia, la impresión obtenida durante la carrera fue correcta, como confirmó el asesor de Red Bull en deportes de motor, el Dr. Helmut Marko: "En ningún momento Max condujo más rápido de lo absolutamente necesario".





São Paulo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 vueltas en 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4.287 seg.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13.617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08º Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15º Alex Albon (T), Williams, +43.394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01º Verstappen 499 puntos

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04º Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 745 puntos

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12