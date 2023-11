Max Verstappen : Cela doit faire réfléchir les adversaires

Tout s'est parfaitement déroulé pour Max Verstappen, 51 fois vainqueur de GP, lors du sprint au Brésil : à l'Autódromo José Carlos Pace, la star de Red Bull Racing a dépassé le poleman Lando Norris peu après le départ, puis s'est détaché en tête apparemment sans effort et a remporté pour la septième fois un sprint en Formule 1.

Ce que Verstappen, 26 ans, a déclaré ensuite doit donner à réfléchir à ses adversaires : "Il n'y a pas eu un seul tour où j'ai roulé à fond". En tant que leader, Max a pu parfaitement doser le rythme. Lorsqu'on lui a demandé quand il avait commencé à ménager ses pneus Pirelli, Verstappen a souri : "Sur le chemin de la grille de départ".

Puis Max est redevenu sérieux : "Non, honnêtement maintenant - tu ne peux pas rouler à fond avec des pneus tendres au Brésil si tu veux les garder en vie pendant 24 tours, ce n'est tout simplement pas possible".

"Nous avons beaucoup appris de ce qui s'est passé il y a un an ici à Interlagos. L'usure est très élevée, il faut prendre soin des rouleaux. Nous ne l'avons pas bien fait en 2022, cela s'est mieux passé au sprint, ce qui me donne confiance pour le Grand Prix".



"Il y a eu une phase dans le sprint où Lando Norris m'a rattrapé. Mais là, le fait d'avoir fait attention à mes pneus a payé. J'ai pu reprendre légèrement le rythme et stabiliser l'écart".



A cette occasion, il a eu un échange intéressant avec son ingénieur de course RBR, Gianpiero Lambiase. Il s'agissait de savoir si Max devait accélérer dans les passages rapides ou lents. Le pilote et l'ingénieur ont opté pour plus de vitesse dans les passages rapides.



Mais en fin de compte, l'impression qui s'est dégagée de la course était la bonne, ce qui a été confirmé par le Dr Helmut Marko, conseiller en sport automobile de Red Bull : "Max n'a à aucun moment roulé plus vite qu'il ne le devait absolument".





Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945





Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 499 points

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 745 points

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12