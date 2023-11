Max Verstappen: Questo deve far riflettere gli avversari

L'olandese Max Verstappen ha conquistato la sua settima vittoria in uno sprint di Formula 1 in Brasile. Le parole del tre volte campione del mondo dopo la vittoria devono essere deprimenti per i suoi rivali.

È andata alla perfezione per il 51 volte vincitore di GP Max Verstappen nella gara sprint in Brasile: all'Autódromo José Carlos Pace, la stella della Red Bull Racing ha superato il pole-setter Lando Norris poco dopo la partenza, poi si è portato in testa apparentemente senza sforzo e ha guidato verso la vittoria per la settima volta in una gara sprint di Formula 1.

Le parole del 26enne Verstappen dopo la gara devono far riflettere i suoi avversari: "Non c'è stato un solo giro in cui ho guidato a tavoletta". Come leader, Max è stato in grado di controllare perfettamente il ritmo. Quando gli è stato chiesto quando ha iniziato ad andarci piano con le gomme Pirelli, Verstappen ha sorriso: "Sulla strada per la griglia di partenza".

Poi Max è tornato serio: "No, onestamente, non si può andare al massimo con le gomme morbide in Brasile se si vuole tenerle in vita per 24 giri, non funziona".

"Abbiamo imparato molto da quello che è successo qui a Interlagos un anno fa. L'usura è molto elevata, quindi bisogna fare attenzione ai rulli. Nel 2022 non siamo andati molto bene, mentre in volata le cose sono andate meglio e questo mi dà fiducia per il Gran Premio".



"C'è stata una fase della volata in cui Lando Norris mi ha raggiunto. Ma ora è stato un bene che io abbia curato così bene le gomme in precedenza. Sono riuscito ad aumentare leggermente il ritmo e a stabilizzare il distacco".



Questo ha portato a un interessante scambio di parole con il suo ingegnere di gara RBR Gianpiero Lambiase. Si trattava della questione se Max dovesse aumentare il ritmo nei tratti veloci o in quelli lenti. Il pilota e l'ingegnere si sono espressi a favore di una maggiore velocità nei tratti veloci.



Ma alla fine l'impressione avuta durante la gara è stata corretta, come ha confermato il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull per il motorsport: "In nessun momento Max ha guidato più veloce di quanto dovesse assolutamente fare".





San Paolo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 giri in 30:07.209 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec.

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13° Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15° Alex Albon (T), Williams, +43.394

16° Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min.

19° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20° Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945





Classifica del Campionato del mondo (dopo 19 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01. Verstappen 499 punti

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05° Alonso 183

06° Norris 176

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09° Piastri 87

10° Gasly 56

11° Stroll 53

12° Ocon 45

13° Albon 27

14 Tsunoda 11

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 745 punti

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlfaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12