Max Verstappen: Isso deve dar que pensar aos adversários

Tudo correu na perfeição para Max Verstappen, 51 vezes vencedor de GPs, na corrida de sprint no Brasil: no Autódromo José Carlos Pace, a estrela da Red Bull Racing passou o pole-setter Lando Norris pouco depois da partida, depois arrancou para a frente sem qualquer esforço e conduziu à vitória pela sétima vez numa corrida de sprint de Fórmula 1.

O que Verstappen, de 26 anos, disse depois deve dar o que pensar aos seus adversários: "Não houve uma única volta em que eu tenha dirigido sem parar." Como líder, Max foi capaz de controlar o ritmo perfeitamente. Quando lhe perguntaram quando é que começou a ter calma com os pneus Pirelli, Verstappen sorriu: "A caminho da grelha".

Depois, Max voltou a falar a sério: "Não, honestamente agora - não se pode usar pneus macios a fundo no Brasil se se quiser mantê-los vivos durante 24 voltas, simplesmente não funciona."

"Aprendemos muito com o que aconteceu aqui em Interlagos há um ano. O desgaste é muito elevado, por isso temos de cuidar dos pneus. Não estivemos muito bem em 2022, as coisas correram melhor no sprint, o que me dá confiança para o Grande Prémio."



"Houve uma fase no sprint em que o Lando Norris me apanhou. Mas agora valeu a pena ter cuidado tão bem dos pneus antes. Consegui aumentar ligeiramente o ritmo e estabilizar a diferença."



Isto levou a uma interessante troca de palavras com o seu engenheiro de corrida da RBR, Gianpiero Lambiase. Tratava-se da questão de saber se Max deveria acelerar o ritmo em secções rápidas ou lentas. Piloto e engenheiro decidiram a favor de mais velocidade nas secções rápidas.



Mas, em última análise, a impressão adquirida durante a corrida estava correcta, tal como confirmado pelo consultor de desporto automóvel da Red Bull, Dr. Helmut Marko: "Em nenhum momento o Max conduziu mais depressa do que era absolutamente necessário."





São Paulo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 voltas em 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 seg.

03 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04 George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08 Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15º Alex Albon (T), Williams, +43,394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1:00.945





Classificação do Campeonato do Mundo (após 19 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01. Verstappen 499 pontos

02º Pérez 246

03. Hamilton 222

04 Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 745 pontos

02 Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12