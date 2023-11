Christian Horner : Éloge des deux stars de Red Bull Racing

Le troisième sprint de Formule 1 disputé sur l'Autódromo José Carlos Pace a donné naissance à une nouvelle équipe gagnante. Après le triomphe de Valtteri Bottas, alors pilote Mercedes, en 2021, et de George Russell, son successeur au sein de l'équipe d'usine de la marque à l'étoile l'année suivante dans la course de 24 tours, c'est cette fois un pilote d'une autre équipe, Max Verstappen, star de Red Bull Racing, qui est monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium.

Le triple champion s'est assuré la première place dès les premiers mètres en dépassant le poleman Lando Norris. Le pilote McLaren a dû se contenter de la deuxième place, derrière lui, le coéquipier de Verstappen, Sergio "Checo" Pérez, a franchi la ligne d'arrivée. La joie de Christian Horner était d'autant plus grande.

Le chef d'équipe de l'écurie de Milton Keynes a déclaré après le passage du drapeau à damier : "Nous avons très bien géré la course cette fois-ci. Max a pris un grand départ et a donc pu dépasser dans le premier virage. Ensuite, il s'agissait de ménager les pneus. C'était une longue course avec le mélange tendre et il s'en est très bien sorti".

Le Britannique a également félicité le troisième de Guadalajara : "Checo a également fait une très bonne course. Il avait un super rythme, a dépassé les deux Mercedes et s'est frayé un chemin à travers le peloton. Il a marqué des points bien mérités. Dans le GP, il partira un peu loin derrière, en tant que neuvième, mais il a montré que son rythme était fort et nous sommes impatients de voir comment la course va se dérouler".

Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945



Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 499 points

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 745 points

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12