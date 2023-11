Live ticker GP del Brasile: Max Verstappen a caccia della vittoria 17

La posizione di partenza della 40ª gara del Campionato mondiale di Formula 1 all'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos (San Paolo): Dopo la vittoria in volata, il campione del mondo Max Verstappen vuole trionfare anche nel Gran Premio. Sarebbe la sua 17a vittoria stagionale.

La volata ha dimostrato che il suo avversario più duro in termini di velocità è Lando Norris sulla McLaren. Ma l'inglese - ancora senza una vittoria in Formula 1 - dovrà farsi strada partendo dalla settima posizione in griglia.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi più importanti del GP tradizionale nel nostro live ticker.