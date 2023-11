Em direto GP do Brasil: Max Verstappen em busca da vitória 17

Conseguirá o campeão de Fórmula 1 Max Verstappen garantir a sua 17ª vitória da época no Grande Prémio de São Paulo? Alguém pode bater o holandês? Todas as respostas aqui no live ticker de Interlagos.

A posição de largada para a 40ª corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1 no Autódromo José Carlos Pace em Interlagos (São Paulo): Depois de sua vitória no sprint, o campeão mundial Max Verstappen agora também quer triunfar no Grande Prêmio. Seria sua 17ª vitória na temporada.

O sprint mostrou que seu adversário mais difícil em termos de velocidade é Lando Norris na McLaren. Mas o inglês - ainda sem uma vitória na Fórmula 1 - terá de trabalhar para subir da 7ª posição da grelha.

No nosso live ticker, manter-nos-emos a par dos acontecimentos mais importantes do GP tradicional.