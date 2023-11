Protesta della Haas: il risultato del GP degli Stati Uniti viene nuovamente ribaltato?

È successo in Texas e c'è ancora molto da discutere in Messico: Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) hanno dovuto essere ritirati dalla classifica a causa di piastre di appoggio eccessivamente abrase.

Quando il risultato è stato corretto, il pilota della Haas Nico Hülkenberg è finito all'11° posto, cosa che il boss del team Haas Günther Steiner vuole cambiare. Si sta avvalendo del cosiddetto "diritto di revisione".

Il regolamento della Formula 1 lascia aperta una scappatoia, anche al di là del periodo di appello dopo un Gran Premio. L'articolo 14.1.1 del Codice Sportivo stabilisce che "in caso di nuova situazione, i commissari di gara interessati devono riunirsi nuovamente per ascoltare le dichiarazioni pertinenti". Questo può avvenire fino a 14 giorni dopo l'incidente.

La Haas vuole dimostrare che le infrazioni ai limiti della pista sono molto più numerose dei 35 casi documentati. Nel GP degli USA, solo un pilota è stato penalizzato per essere uscito ripetutamente di pista: Alex Albon con la Williams.



Come promemoria: in una determinata curva, un pilota può trovarsi per due volte con tutti e quattro i bordi oltre la linea bianca che delimita la pista, la terza volta riceve un ultimo avvertimento (bandiera bianca/nera divisa in diagonale), quindi viene inflitta una penalità di cinque secondi. Questa viene scontata durante il successivo cambio gomme ai box o, se il pilota ha già completato tutte le soste, viene aggiunta al tempo di gara.



Albon è arrivato nono in Texas. Ma la Haas ritiene di poter dimostrare che il pilota thailandese-britannico è uscito di pista ancora più spesso, il che significa che dovrebbe ricevere un'ulteriore penalità. Anche Sergio Pérez, quarto classificato, sarebbe un plurirecidivo impunito.



La FIA procederà ora in due fasi: In primo luogo, esaminerà se l'obiezione è giustificata. In caso affermativo, verrà esaminata nel dettaglio e, se necessario, verrà sanzionata.



Il contesto dell'azione della Haas: la posta in gioco è alta.



La Williams è attualmente a 28 punti, l'AlphaTauri a 19, l'Alfa Romeo a 16 e Haas a 12.



Il montepremi della Formula 1 prevede che il settimo classificato riceva circa 90 milioni, l'ottavo 80 milioni, il nono 70 milioni e il decimo circa 60 milioni.