Protesto da Haas: resultado do GP dos EUA anulado de novo?

Aconteceu no Texas e ainda houve muito que falar no México: Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) tiveram que ser retirados da classificação devido a placas de piso excessivamente desgastadas.

Quando o resultado foi corrigido, o piloto da Haas, Nico Hülkenberg, terminou em 11º lugar, o que o chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, quer mudar. Ele está a fazer uso do chamado "direito de revisão".

Os regulamentos da Fórmula 1 deixam aqui uma brecha aberta, mesmo depois do período de recurso após um Grande Prémio. O artigo 14.1.1 do Código Desportivo estipula que "no caso de uma nova situação, os comissários de corrida em causa devem reunir-se novamente para ouvir as declarações relevantes". Isto pode acontecer até 14 dias após o incidente.

A Haas quer provar que houve muito mais infracções aos limites da pista do que os 35 casos documentados. No GP dos EUA, apenas um piloto foi penalizado por sair repetidamente da pista: Alex Albon na Williams.



Recapitulando: numa determinada curva, um piloto pode estar duas vezes com os quatro bordos para além da linha branca que delimita a pista; à terceira vez, recebe um último aviso (bandeira preta/branca dividida na diagonal) e é aplicada uma penalização de cinco segundos. Esta é cumprida durante a troca de pneus subsequente nas boxes ou - se o piloto já tiver completado todas as paragens - é adicionada ao tempo de corrida.



Albon terminou em nono lugar no Texas. Mas a Haas acredita que pode provar que o piloto tailandês-britânico esteve fora da pista ainda mais vezes, o que significa que deve receber uma nova penalização. O quarto colocado, Sergio Pérez, também é considerado um infrator múltiplo não punido.



A FIA vai agora proceder em duas etapas: Em primeiro lugar, examinará se a objeção é justificada. Em caso afirmativo, será investigada em pormenor e penalizada, se necessário.



O pano de fundo da ação da Haas: há muito dinheiro em jogo.



A Williams está atualmente com 28 pontos, a AlphaTauri com 19, a Alfa Romeo com 16 e a Haas com 12.



Os pagamentos para estas classificações do pote de prémios monetários da Fórmula 1: o sétimo recebe cerca de 90 milhões, o oitavo 80 milhões, o nono 70 milhões e o décimo cerca de 60 milhões.