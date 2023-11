George Russell (4º/Mercedes): "Un trago amargo"

El sprint en el Autódromo José Carlos Pace de São Paulo tuvo un comienzo prometedor para George Russell. El piloto de Mercedes partía desde la 4ª posición de la parrilla en la segunda fila y rápidamente superó a Sergio Pérez. Luego superó al autor de la pole, Lando Norris, que ya había perdido el liderato a manos de Max Verstappen en la primera curva.

Pero a medida que avanzaba la carrera, Russell no tuvo ninguna oportunidad contra sus rivales directos y al final terminó cuarto por detrás de Verstappen, Norris y Pérez. Incluso más que la pérdida de posición, lamentó la gran diferencia con el líder, ya que el piloto estrella cruzó la línea de meta 25,879 segundos después que el ganador.

"Fue un trago amargo", explicó Russell en la entrevista con Sky Sports F1, visiblemente abatido. "Y también fue bastante confuso. Desgraciadamente, todo depende de los neumáticos y de si puedes hacer que funcionen correctamente. Especialmente en los dos últimos fines de semana de carreras, nadie entendía realmente cuando los neumáticos funcionaban bien, pero algunos todavía eran capaces de rendir bien, como Ferrari en la calificación de la semana pasada."

"También hemos progresado en términos de ritmo de carrera, pero en el sprint nuestra velocidad en reglajes de carrera de repente ya no era buena, y no esperábamos eso. Teníamos más o menos el ritmo que esperaba, sólo que los demás eran significativamente más rápidos", suspiró el piloto de 25 años, subrayando a la vista de su diferencia con el líder: "Nunca habíamos estado tan lejos."

"Estaba a más de 25 segundos del líder, y eso en una carrera de 24 vueltas. Eso significa que también perdimos más de un segundo por vuelta y eso fue bastante sorprendente", admitió Russell, que dijo sobre sus posibilidades de éxito en el próximo GP de São Paulo: "No sé cómo va a ser, no somos demasiado optimistas ahora, pero las condiciones deberían cambiar y eso podría ponerlo todo patas arriba. La diferencia debería ser de tres grados y eso no parece mucho. Pero en estos coches con estos neumáticos es un mundo. Espero que eso juegue a nuestro favor, pero por supuesto no está garantizado".

São Paulo Sprint Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 vueltas en 30:07.209 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +4.287 seg

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13.617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25.879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28.560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29.210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34.726

08º Carlos Sainz (E), Ferrari, +35.106

09º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35.303

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38.219

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39.061

12º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39.478

13º Pierre Gasly (F), Alpine, +40.621

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +42.848

15º Alex Albon (T), Williams, +43.394

16º Kevin Magnussen (DK), Haas, +56.507

17º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58.723

18º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00.330 min

19º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00.749

20º Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00.945

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 19 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01º Verstappen 499 puntos

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04º Sainz 184

05º Alonso 183

06º Norris 176

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Gasly 56

11º Stroll 53

12º Ocon 45

13º Albon 27

14 Tsunoda 11

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 745 puntos

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12