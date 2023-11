George Russell (4e/Mercedes) : "Une pilule amère".

Pour George Russell, le sprint sur l'Autódromo José Carlos Pace à São Paulo a commencé de manière prometteuse. Le pilote Mercedes s'est élancé de la deuxième ligne depuis la quatrième position sur la grille et a rapidement dépassé Sergio Pérez. Il s'est ensuite emparé du poleman Lando Norris, qui avait perdu la tête dès le premier virage au profit de Max Verstappen.

Mais au fil de la course, Russell n'a eu aucune chance face à ses concurrents directs et il a finalement terminé quatrième derrière Verstappen, Norris et Pérez. Plus encore que les pertes de position, il a regretté l'important retard sur la tête de course, le pilote étoilé franchissant la ligne d'arrivée 25,879 secondes après le vainqueur.

"C'était une pilule amère", a déclaré Russell, visiblement abattu, dans une interview accordée à "Sky Sports F1". "Et c'était aussi assez déroutant. Malheureusement, tout dépend des pneus et de la manière dont on les place dans la bonne fenêtre de travail. En particulier lors des deux derniers week-ends de course, personne n'a vraiment compris quand les pneus fonctionnaient bien, mais certains ont quand même réussi à faire de bonnes performances, comme Ferrari en qualifications la semaine dernière".

"Nous avons également progressé en termes de rythme de course, mais au sprint, notre vitesse en rythme de course n'était soudainement plus bonne, et nous ne nous y attendions pas. Nous avions à peu près le rythme auquel je m'attendais, c'est juste que tout le monde était nettement plus rapide", a soupiré le coureur de 25 ans, soulignant au vu de son retard sur le leader : "Nous n'avons jamais été aussi loin".

"Il me manquait plus de 25 secondes, et ce dans une course de 24 tours. Cela signifie que nous avons également perdu plus d'une seconde par tour, et cela nous a plutôt surpris", a avoué Russell, qui a déclaré à propos de ses chances de succès au prochain GP de São Paulo : "Je ne sais pas comment cela va se passer, nous ne sommes pas trop optimistes pour le moment, mais les conditions devraient changer et cela peut tout bouleverser. La différence devrait être de trois degrés, ce qui ne semble pas énorme. Mais dans ces voitures, avec ces pneus, c'est un monde. J'espère que cela jouera en notre faveur, mais ce n'est évidemment pas garanti".

Sprint de São Paulo Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 24 tours en 30:07,209 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,287 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +13,617

04. George Russell (GB), Mercedes, +25,879

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +28,560

06. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +29,210

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +34,726

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +35,106

09. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +35,303

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +38,219

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +39,061

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +39,478

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +40,621

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +42,848

15. Alex Albon (T), Williams, +43,394

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +56,507

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +58,723

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:00,330 min

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:00,749

20e Logan Sargeant (USA), Williams, +1:00,945

Classement au championnat du monde (après 19 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 499 points

02. Pérez 246

03. Hamilton 222

04. Sainz 184

05. Alonso 183

06. Norris 176

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Tsunoda 11

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 745 points

02. Mercedes 378

03. Ferrari 354

04. McLaren 263

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 19

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12